Riccardo Chiaroni è stato accusato di essere l’autore materiale della strage di Paderno Dugnano dove sterminò la propria famiglia perché rea secondo lui di non aver compreso le fragilità che stava vivendo. All’epoca il ragazzo era minorenne di conseguenza solo al compimento della maggiore età è stata effettuata una perizia psichatrica ma ora il quadro potrebbe essere rivoluzionato.

Strage di Paderno Dugnano, il comportamento dell’assassino

Riccardo Chiaroni aveva agito con sangue freddo e premeditando in ogni minuzioso dettaglio come avrebbe dovuto agire al fine di compiere il massacro che poi ha effettivamente portato a termine.

Una dovizia di particolari e di precisione che aveva immediatamente scioccato l’opinione pubblica. Quando è stato arrestato essendo minorenne era finito per un breve periodo, sino ai 18 anni, in riformatorio ma ora è pronto per andare in carcere.

Riccardo Chiaroni, in arrivo modifica di pena

Il ragazzo ha parlato davanti ai giudici in un’udienza privata dopo la conferma che era parzialmente incapace di intendere e di volere al momento della strage – come riporta Leggo.it – di conseguenza si starebbe optando per un cambiamento di pena.

“ha bisogno di cure specifiche” questo il giudizio della Gip per i minorenni Laura Margherita Pietrasanta e stando alla perizia psichiatrica il ragazzo “viveva tra realtà e fantasia” e per raggiungere il mondo da lui definito “dell’immortalità” si sarebbe dovuto sbarazzare di tutti gli affetti.

Se dovese venire accertata la parzialità in riferimento all’incapacità di intendere e di volere il ragazzo, che non è ancora andato a processo, avrebbe un ulteriore sconto di pena.