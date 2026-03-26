Guerra Iran, Teheran respinge il piano Usa. Trump avverte: “Accetti la sconfitta o scatenerò l’inferno”

Guerra tra Iran e Usa, tensione alle stelle tra minacce di Trump e negoziati bloccati, mentre aumenta il rischio di un’escalation regionale e globale.

La guerra tra Stati Uniti e Iran si intensifica tra rifiuti diplomatici e minacce esplicite. Teheran respinge il piano di Washington e ribadisce di non voler negoziare, mentre dalla Casa Bianca arrivano segnali contrastanti tra aperture e avvertimenti duri. Sullo sfondo, continuano le operazioni militari e il rischio di un’escalation capace di coinvolgere l’intera regione e mettere in crisi gli equilibri globali.

Guerra Iran, escalation militare e rischi globali

Sul piano militare, il conflitto continua a intensificarsi e a coinvolgere attori e scenari sempre più ampi. Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nella regione con nuovi dispiegamenti, mentre le operazioni vengono rivendicate come efficaci: secondo il comando militare americano, “abbiamo danneggiato o distrutto più di due terzi degli impianti” strategici iraniani. Israele, nel frattempo, prosegue i bombardamenti su obiettivi sensibili, inclusi siti militari e industriali, nel tentativo di indebolire rapidamente le capacità del nemico prima di un’eventuale tregua.

Teheran risponde mantenendo una postura aggressiva e rivendicando azioni contro le forze statunitensi, affermando di aver costretto una portaerei a modificare la propria posizione e minacciando ulteriori attacchi. Allo stesso tempo, avverte che colpire infrastrutture chiave potrebbe provocare una reazione a catena nella regione. La chiusura dello Stretto di Hormuz continua a rappresentare un punto critico per l’economia globale, mentre si profila il rischio di un allargamento del conflitto: l’Iran potrebbe infatti coinvolgere gli Houthi per bloccare anche Bab el-Mandeb, con conseguenze potenzialmente devastanti per il commercio internazionale.

Nonostante i segnali di apertura, il percorso negoziale resta complesso e incerto.

Le divergenze sugli obiettivi strategici — in particolare su programmi missilistici e nucleari — rendono difficile trovare un’intesa, mentre persistono dubbi su chi, all’interno del sistema politico iraniano, possa effettivamente autorizzare un accordo. In questo quadro instabile, prende forma anche il sospetto iraniano che gli Stati Uniti stiano guadagnando tempo: secondo Teheran, Washington potrebbe “fingere di negoziare” mentre continua a rafforzare la propria presenza militare nella regione.

Guerra Iran, Teheran respinge il piano Usa. Trump avverte: “Accetti la sconfitta o scatenerò l’inferno”

Al ventiseiesimo giorno di conflitto, la situazione nel Golfo rimane estremamente tesa, con posizioni politiche sempre più distanti e difficili da conciliare. Teheran continua a escludere qualsiasi apertura diplomatica diretta con Washington: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ribadisce che l’Iran “non intende negoziare”, respingendo le dichiarazioni più concilianti provenienti dagli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca, tuttavia, la portavoce Karolin Leavitt sostiene che i contatti “continuano” e “sono produttivi”, lasciando emergere l’intenzione dell’amministrazione americana di porre fine rapidamente al conflitto, anche per via delle pressioni interne.

Il linguaggio utilizzato da Washington resta ambiguo e alterna segnali di distensione a toni duri: si parla di un’operazione “molto vicina a raggiungere i suoi obiettivi” e addirittura “in anticipo di venti giorni sulla tabella di marcia”, ma allo stesso tempo si avverte che Trump è pronto a reagire con forza. “Il presidente Trump non bluffa” e potrebbe “scatenare l’inferno” se non verrà accettata l’offerta di cooperazione.

Dall’altra parte, Teheran risponde con fermezza, sostenendo che “la resistenza continua” e ribadendo che “nessuno si può fidare degli Stati Uniti”. Intanto, la diplomazia internazionale si muove in modo sempre più intenso: il Pakistan si propone come mediatore, mentre Egitto e Turchia partecipano agli sforzi negoziali. “I nostri sforzi sono in corso”, confermano fonti egiziane, anche se le proposte sul tavolo — inclusa quella americana articolata in 15 punti — non hanno ancora trovato accoglienza.