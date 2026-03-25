Guerra Iran, i raid non si fermano e Trump perde consensi

La guerra tra Iran e Israele continua a intensificarsi, mentre i tentativi di mediazione internazionale non riescono a produrre una tregua concreta. Nel frattempo, le iniziative e le dichiarazioni del presidente Donald Trump restano al centro del dibattito politico e diplomatico, contribuendo a delineare uno scenario in cui tensioni militari, negoziati incerti e interessi strategici globali si intrecciano senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Guerra Iran: escalation militare e canali diplomatici fragili

La presunta mediazione per arrivare a una tregua nel Golfo non ha ridotto le tensioni, poiché Iran e Israele hanno continuato a scambiarsi attacchi intensi. Teheran ha utilizzato missili equipaggiati con munizioni a grappolo, riuscendo a superare in parte lo scudo difensivo Iron Dome e colpendo un’area residenziale nel centro di Tel Aviv. In risposta, Israele ha condotto bombardamenti su più fronti, inclusi obiettivi nella capitale iraniana, estendendo le operazioni anche al confine libanese.

Sul piano diplomatico, i negoziati restano in una fase iniziale e mediata da attori regionali. Il Pakistan si è proposto come possibile sede per colloqui di pace e si ipotizza un primo incontro ad alto livello nei prossimi giorni, anche se manca ancora una conferma da parte iraniana. Le dichiarazioni inizialmente ottimistiche del presidente Donald Trump sono state successivamente ridimensionate, mentre i contatti proseguono attraverso canali indiretti e figure istituzionali coinvolte nella gestione della crisi. Tuttavia, da Teheran non sono arrivate conferme ufficiali di un vero negoziato, ma solo scambi indiretti di “messaggi tramite intermediari”. Parallelamente, mediatori come Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stanno cercando di mantenere aperti i canali, mentre sullo sfondo si discute di un possibile incontro internazionale. Nonostante ciò, le distanze restano significative: la parte iraniana, secondo le ricostruzioni, non si limita a chiedere la fine del conflitto, ma anche garanzie contro future azioni militari, risarcimenti economici, il controllo dello Stretto di Hormuz e il rifiuto di limitazioni sul programma missilistico.

In questo contesto si inseriscono anche toni particolarmente duri da parte iraniana. Un portavoce militare ha criticato apertamente gli sforzi statunitensi per un cessate il fuoco, sostenendo che chi si definisce una superpotenza “si sarebbe già tirato fuori da questa situazione se avesse potuto” e invitando a non “mascherare una sconfitta come un accordo”, ribadendo inoltre che l’Iran non intende scendere a compromessi “né ora né mai”. Contestualmente, Teheran ha trasmesso una comunicazione ai membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale chiarendo che le navi considerate “non ostili” possono attraversare lo Stretto di Hormuz solo in coordinamento con le autorità iraniane, precisando nel testo che il Paese ha adottato misure per impedire che “aggressori e sostenitori” utilizzino il passaggio strategico per operazioni contro l’Iran.

Guerra Iran, i raid non si fermano e Trump perde consensi

In questo contesto, le posizioni politiche restano distanti: il premier israeliano Benjamin Netanyahu mantiene una linea prudente verso i negoziati, mentre sul fronte iraniano figure come Mohammad Bagher Ghalibaf e Mohammad Bagher Zolghadr rappresentano l’ala più rigida dopo recenti cambiamenti nella sicurezza nazionale.

Negli Stati Uniti, il conflitto ha avuto ripercussioni dirette sull’opinione pubblica e sul consenso politico. Un sondaggio Reuters/Ipsos evidenzia che solo il 36% degli americani approva l’operato di Trump, in calo rispetto al 40% della settimana precedente. La gestione economica registra un gradimento ancora più basso, pari al 29%, mentre il 61% degli intervistati si dichiara contrario all’intervento militare contro l’Iran, contro il 59% precedente.

L’aumento dei prezzi della benzina dopo l’avvio delle operazioni militari ha contribuito al peggioramento del giudizio, con una crescente quota di cittadini che esprime disapprovazione per la linea adottata dalla Casa Bianca. Anche se il sostegno rimane relativamente solido all’interno del Partito Repubblicano, emergono segnali di disagio: la percentuale di repubblicani contrari alla gestione del costo della vita è salita al 34%. In questo scenario, Trump continua a dichiarare che si sta lavorando “con le persone giuste che vogliono disperatamente un accordo”, mentre sul piano internazionale la percezione resta quella di un equilibrio ancora instabile e lontano da una soluzione condivisa.