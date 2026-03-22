“Dite addio all’elettricità”. Hormuz, l’ultimatum di Trump e la reazione dell’Iran

La crisi nello Stretto di Hormuz si inserisce in un contesto di forte tensione tra Stati Uniti e Iran, dove le posizioni di Trump si intrecciano in un confronto sempre più acceso che riguarda sicurezza, energia e controllo di una delle rotte marittime più strategiche a livello globale.

Stretto di Hormuz: condizioni politiche, reazioni e scenari internazionali

Sul piano diplomatico, Teheran ha avanzato una serie di richieste per porre fine al conflitto con Stati Uniti e Israele: tra queste figurano garanzie sulla non ripetizione delle ostilità, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione, compensazioni economiche, la cessazione delle operazioni contro gruppi alleati dell’Iran, l’adozione di un nuovo quadro giuridico per lo Stretto di Hormuz e misure giudiziarie contro operatori dei media considerati ostili.

Secondo fonti iraniane, “La diplomazia rimane la priorità dell’Iran“, anche se viene sottolineato che “una completa cessazione dell’aggressione, così come la fiducia reciproca, sono ancora più importanti“. In questo contesto, un’agenzia legata allo Stato ha avvertito che anche un attacco limitato potrebbe avere conseguenze ampie: “Dite addio all’elettricità“, sostenendo che con il minimo attacco alle infrastrutture energetiche l’intera regione piomberà nell’oscurità.

Parallelamente, si registrano iniziative internazionali: il Giappone sta valutando l’impiego delle proprie Forze di Autodifesa per attività di sminamento nello Stretto di Hormuz, qualora si raggiungesse un cessate il fuoco, mentre l’Iran ha espresso disponibilità a collaborare con organismi internazionali per la sicurezza marittima, dichiarando che lo stretto resta aperto al transito salvo per i soggetti considerati ostili. Inoltre, l’Iran ha ribadito che il passaggio è possibile tramite coordinamento delle misure di sicurezza, evidenziando come l’attuale crisi derivi, secondo Teheran, dalle azioni militari statunitensi e israeliane nella regione.

“Dite addio all’elettricità”. Hormuz, l’ultimatum di Trump e la reazione dell’Iran

La situazione tra Stati Uniti e Iran appare sempre più tesa, con un acceso scambio di minacce legate alla gestione dello Stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su Truth, Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran:

“Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!”.

La risposta iraniana non si è fatta attendere, con dichiarazioni altrettanto dure che includono la volontà di colpire infrastrutture sensibili:

“Prenderemo di mira tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell’acqua appartenenti agli Usa e al regime”.

Nel frattempo, il quadro regionale resta instabile: sono stati segnalati attacchi a Teheran da parte dell’Idf e, parallelamente, gli Emirati Arabi Uniti stanno reagendo a lanci di missili provenienti dall’Iran. Anche Baghdad è stata interessata da una serie di attacchi notturni contro un centro diplomatico e logistico statunitense nei pressi dell’aeroporto internazionale, con l’impiego di razzi e droni e il ritrovamento di un lanciarazzi in un quartiere vicino.