Tensioni in aumento nello Stretto di Hormuz, dove l’Italia e altri cinque Paesi hanno manifestato la disponibilità a sostenere iniziative per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. La prospettiva di un possibile intervento internazionale si scontra però con la dura reazione dell’Iran, che avverte: “chiunque collabori con gli Stati Uniti sarebbe complice dell’aggressione”, alimentando un clima diplomatico sempre più acceso.

Raffineria di Haifa: colpita da frammenti, escluso impatto diretto

Nella zona della raffineria di Haifa, le autorità hanno chiarito che i danni registrati non sono stati causati da una testata diretta, ma dal frammento di un intercettore caduto durante le operazioni di difesa aerea. L’oggetto avrebbe colpito una struttura dello stabilimento, dove la presenza di materiali infiammabili ha innescato un incendio poi rapidamente domato. Le verifiche successive hanno escluso rischi di fuoriuscite di sostanze pericolose, mentre squadre di emergenza e forze di sicurezza hanno operato sul posto per mettere in sicurezza l’area e assistere i civili presenti.

Stretto di Hormuz, l’Italia e altri cinque Paesi pronti a collaborare

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno espresso la propria disponibilità a contribuire a un’iniziativa volta a garantire la continuità della navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, area strategica in parte interessata da restrizioni imposte dall’Iran in risposta agli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele. In un comunicato diffuso da Downing Street, i sei governi hanno anche “condannato con forza” le azioni riconducibili a Teheran e ribadito l’importanza della sicurezza delle rotte marittime.

Nel documento congiunto si sottolinea inoltre la necessità di rispettare il diritto internazionale: “Chiediamo all’Iran di cessare immediatamente le minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e ogni altro tentativo di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale”. I Paesi firmatari ricordano che “la libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale”, evidenziando come eventuali interruzioni possano avere conseguenze globali. L’Alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha rimarcato il lavoro in corso con le Nazioni Unite per individuare soluzioni condivise che permettano il transito sicuro di beni energetici e merci essenziali.

Reazioni politiche e tensioni diplomatiche tra chiarimenti, accuse e richiami internazionali

Sul piano politico interno ed europeo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che “nessuna missione di guerra” è prevista e che non vi sarà alcun ingresso nello Stretto senza una tregua e senza un quadro multilaterale definito. Ha inoltre sottolineato che l’iniziativa deve restare in ambito pacifico e sotto l’egida delle Nazioni Unite, considerate l’istituzione più adatta a fornire una cornice giuridica adeguata. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di un “documento politico, non militare”.

Sul fronte internazionale, invece, l’Iran ha alzato i toni attraverso il ministro degli Esteri Seyyed Abbas Araghchi, secondo cui “qualsiasi partecipazione all’aggressione militare statunitense-sionista equivarrebbe a complicità”, attribuendo agli Stati Uniti la responsabilità dell’instabilità regionale e delle conseguenze economiche della crisi. Nel dibattito si inseriscono anche le posizioni di Donald Trump, che ha ribadito di “non inviare soldati in Iran”, e quelle di diversi leader europei, che continuano a richiamare alla cooperazione e al rispetto del diritto internazionale come unica via per evitare un’ulteriore escalation.