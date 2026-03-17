La situazione in Medio Oriente resta delicata, con tensioni crescenti nello Stretto di Hormuz e nei teatri di guerra in Iran e Libano. L’Italia monitora da vicino gli sviluppi, bilanciando la protezione dei propri militari con l’impegno in missioni di pace multilaterali, mentre la comunità internazionale cerca soluzioni guidate dall’ONU per garantire stabilità e sicurezza nella regione. Ecco l’intervento del ministro Guido Crosetto in un collegamento con Tg4 ‘Diario del giorno‘.

Evoluzione della guerra in Medio Oriente e ruolo dell’Italia

Ospite a Tg4 – Diario del giorno, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto il punto sugli sviluppi della guerra in Iran, commentando anche le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ventilato una possibile conclusione “a breve” del conflitto. Crosetto ha osservato: “Ce lo auguriamo tutti, non abbiamo bisogno di un’altra guerra che duri un tempo indeterminato”. Tuttavia, ha evidenziato come la decisione sulla durata del conflitto spetti unicamente alle tre nazioni coinvolte direttamente: Stati Uniti, Israele e Iran.

Guerra e Stretto di Hormuz, l’annuncio del ministro Crosetto: “Cosa occorre fare ora”

Sul tema della difesa dello Stretto di Hormuz, richiesto nei giorni scorsi da Washington a vari Paesi alleati, Crosetto ha precisato la posizione italiana: “La missione Aspides nel Mar Rosso potrà essere rafforzata per assicurare la tranquillità nel passaggio verso lo stretto di Suez. Altra cosa è Hormuz, dove i Paesi hanno detto di no a una missione che potrebbe sembrare quasi un ingresso in guerra”. Il ministro ha sottolineato l’importanza di una soluzione multilaterale guidata dall’ONU: “Servirebbe che le Nazioni Unite si mettessero alla guida e a quel punto tutte le nazioni, non solo europee o della Nato, parteciperebbero perché l’impatto energetico è rivolto principalmente verso l’Asia”. Crosetto ha ricordato che un’operazione internazionale potrebbe coinvolgere anche Paesi asiatici come India e Cina, visto che il blocco di Hormuz ha conseguenze globali sui flussi di gas e petrolio.

Durante il collegamento, Crosetto ha fornito aggiornamenti sulla sicurezza dei militari italiani, soprattutto dopo gli attacchi aerei alle basi in Iraq e Kuwait. “A Baghdad questa notte, tramite l’accordo dei nostri servizi di intelligence, abbiamo fatto evacuare alcuni nostri militari in totale sicurezza: sono già usciti dall’Iraq e sono arrivati in Kurdistan. Adesso arriveranno in Turchia e poi rientrano in Italia”. Il ministro ha spiegato che chi rimane deve avere garanzie di sicurezza e un ruolo operativo chiaro, evitando di lasciare militari senza missione: “Non si può lasciare qualcuno che non abbia una missione e non sia fondamentale per ciò che deve fare in quel luogo”.

Crosetto ha inoltre ribadito l’importanza della presenza italiana in missioni multilaterali di pace, citando l’UNIFIL in Libano: “I primi a chiederci di rimanere in questa fase per tutelare una possibilità della fine della guerra che sta colpendo il Libano sono gli stessi libanesi e le stesse Nazioni Unite. La nostra presenza è la salvezza del Libano ed è un modo per evitare una nuova guerra civile che potrebbe espandersi verso Siria e Giordania”. Il ministro ha sottolineato che le alternative sono limitate: o un disarmo degli Hezbollah tramite missioni multilaterali, o un intervento militare da parte di Israele, come sta avvenendo attualmente.