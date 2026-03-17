Referendum, Giorgia Meloni ospite a ‘Pulp Podcast’ di Fedez: “Non si vota su di me”

Il referendum sulla riforma della giustizia è al centro del dibattito politico italiano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea che non si tratta di un voto sul governo, ma su un intervento volto a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, con misure come la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri e la selezione condivisa dei membri laici del nuovo Consiglio superiore della magistratura. La premier ha affrontato questi temi partecipando, su invito di Fedez e Mr. Marra, a una puntata speciale di Pulp Podcast.

Giorgia Meloni ospite a ‘Pulp Podcast’ di Fedez

La partecipazione di Meloni a Pulp Podcast rappresenta un tentativo di dialogare con un pubblico giovane e spesso distante dalla politica tradizionale. Il format, condotto da Fedez e Mr. Marra, si è consolidato come piattaforma di confronto pubblico non convenzionale, ospitando esponenti sia del fronte del Sì sia del No sul referendum, tra cui l’ex magistrato Gherardo Colombo, il magistrato Nicola Gratteri, Antonio Di Pietro, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni.

I conduttori avrebbero inoltre invitato la segretaria del PD Elly Schlein e il leader del M5S Giuseppe Conte, che però non hanno partecipato: “La Segretaria del Pd ha declinato l’offerta in data 17 marzo, mentre nessuna risposta è arrivata dal leader 5 Stelle”, si legge nel comunicato del podcast.

Il podcast è stato concepito come uno spazio di dibattito aperto e accessibile: “Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi…”, commenta Tommaso Longobardi, coordinatore web di Palazzo Chigi, ricordando l’impegno di Pulp a coinvolgere pubblici tradizionalmente poco interessati alla politica. La puntata con Meloni, disponibile il 19 marzo alle 13:00, ha affrontato temi centrali della politica italiana e internazionale – dal referendum sulla giustizia al conflitto in Medio Oriente e ai rapporti tra Europa e Stati Uniti – in un contesto informale e diretto, pensato per stimolare la partecipazione e il dibattito tra ascoltatori giovani e giovanissimi.

Referendum, Giorgia Meloni ospite a ‘Pulp Podcast’ di Fedez: “Non si vota su di me”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra, ha sottolineato l’importanza di distinguere tra giudizio politico e merito della riforma: “Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema”. Secondo la premier, il referendum rischia di essere strumentalizzato come una mobilitazione politica contro l’esecutivo piuttosto che come un’opportunità per correggere le criticità della magistratura italiana.

Tra i punti principali della riforma discussi nel podcast ci sono la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri – che Meloni definisce cruciale per “rafforzare il principio costituzionale del giudice terzo e imparziale” – e la selezione dei membri laici del nuovo Consiglio superiore della magistratura, che sarà concordata con l’opposizione e richiederà una maggioranza qualificata dei tre quinti, così da evitare decisioni unilaterali.

La riforma prevede anche misure che limitano l’ingresso in magistratura di chi ha ruoli politici, con l’obiettivo di consolidare l’indipendenza della giustizia: “In questo modo possiamo rafforzare ancora di più l’incapacità della politica di incidere in questo meccanismo”, spiega Meloni.

In caso di vittoria del No, la premier ha ribadito la volontà di completare il mandato: “Non mi dimetterei perché è mia intenzione portare a termine il lavoro e confrontarmi al cospetto degli italiani, facendomi poi giudicare sul complesso del lavoro che ho fatto”.

L’intervista ha offerto anche spunti sulla politica internazionale, con Meloni che ha chiarito: “L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran e non intende partecipare. Il nostro lavoro è favorire una de-escalation”. La premier ha evidenziato le difficoltà di un sistema internazionale segnato da decisioni unilaterali e da una crescente dipendenza strategica: “Per anni abbiamo accettato di dipendere dagli Stati Uniti per la difesa, dalla Russia per l’energia e dalla Cina per le materie prime”.