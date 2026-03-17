Guerra Iran, la linea di Giorgia Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento”

Tra la guerra in Iran e le scelte del governo Meloni, emerge uno scenario segnato da tensioni globali e riforme interne, tra diplomazia e giustizia.

Il confronto politico e istituzionale in Italia torna a intrecciarsi con scenari internazionali sempre più complessi, in cui sicurezza, diplomazia e riforme interne si influenzano reciprocamente. In questo contesto, l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Quarta Repubblica offre uno spaccato significativo delle priorità dell’esecutivo: dalla gestione della guerra in Iran alla difesa degli interessi strategici italiani, fino al delicato dibattito sulla riforma della giustizia. Tra richiami alla responsabilità politica e critiche al clima del confronto pubblico, emergono linee guida che puntano a coniugare stabilità internazionale e cambiamento interno, in un momento in cui le scelte di governo sono sottoposte a un’attenta valutazione da parte dell’opinione pubblica.

Riforma della giustizia e referendum: scontro politico e merito delle scelte

Ampio spazio è stato dedicato al referendum sulla giustizia, rispetto al quale Meloni ha voluto distinguere il proprio approccio da quello di altri leader: “non lego il mio destino all’esito del referendum”, sottolineando che l’operato del governo va giudicato nel suo complesso. Ha inoltre criticato il clima della campagna elettorale, osservando che “i toni sono andati oltre” e che spesso “quando non si entra nel merito è perché il merito viene temuto”. Nel difendere la riforma, la premier ha insistito sul fatto che essa mira a migliorare il sistema giudiziario, introducendo criteri di meritocrazia e responsabilità. “Non è una riforma contro i magistrati, ma per tutti i magistrati”, ha affermato, spiegando che l’obiettivo è valorizzare chi lavora con competenza anche al di fuori delle logiche correntizie. In questo contesto ha criticato il cambio di posizione di alcune forze politiche, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, osservando che “in passato sostenevano molte delle misure oggi contestate”.

Un punto centrale riguarda proprio il ruolo delle correnti nella magistratura, descritte come “strumenti di potere” più che di rappresentanza. La riforma punta a limitarne l’influenza, favorendo un sistema in cui le carriere dipendano dalle capacità e non dalle appartenenze. Meloni ha infine ribadito la necessità di garantire imparzialità, ricordando che “il lavoro dei giudici è applicare la legge, non contrastare un governo”, pur precisando che si tratta di una minoranza di casi.

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Guerra Iran, la linea di Giorgia Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento”

Nel corso dell’intervista a Quarta Repubblica su Rete4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato con attenzione il quadro internazionale, concentrandosi sulle tensioni in Medio Oriente. Ha ribadito la linea del governo, chiarendo che “lavoriamo per una de-escalation”, con l’obiettivo di “far terminare il conflitto e riportare la diplomazia al centro”.

In questo scenario, la premier ha indicato come prioritaria la sicurezza delle basi italiane nell’area del Golfo, definite senza esitazione “il mio principale problema in questo momento”.

Meloni ha inoltre spiegato che la presenza militare italiana, pur ridimensionata, resta essenziale per missioni internazionali contro il terrorismo e per sostenere Paesi considerati partner strategici. Ha sottolineato l’importanza della libertà di navigazione, evidenziando che “intervenire nello Stretto di Hormuz significherebbe fare un passo avanti nel coinvolgimento”, scelta che richiede grande cautela. Parallelamente, ha richiamato la necessità di proteggere i cittadini italiani presenti nella regione, ricordando che in quell’area vivono “decine di migliaia di connazionali”.