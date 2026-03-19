Al via al Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, l’Unione europea affronta un confronto particolarmente delicato, segnato dal veto dell’ungherese Viktor Orbán sul prestito destinato all’Ucraina, dall’escalation della crisi in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi dell’energia. Un contesto che mette sotto pressione l’unità politica dei Ventisette e complica la definizione di una risposta comune su sicurezza, economia e politica estera. Ecco tutti i dettagli del vertice a Bruxelles.

Tensioni politiche e sostegno all’Ucraina: il vertice dei leader Ue a Bruxelles

Questa mattina, in preparazione al Consiglio europeo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a colazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ad altri esponenti del governo. In serata, la premier è poi attesa a Bruxelles.

I capi di Stato e di governo dell’Unione europea si apprestano a un Consiglio particolarmente complesso, segnato da divergenze profonde su dossier cruciali. Tra i temi più delicati emerge il sostegno a Kiev, reso incerto dal blocco imposto dal primo ministro ungherese Viktor Orbán al prestito da 90 miliardi di euro. La decisione ha riacceso le tensioni tra i Ventisette, soprattutto perché arriva dopo un’intesa politica già raggiunta nei mesi precedenti. Il governo ungherese ha collegato il proprio rifiuto alla questione energetica, accusando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l’interruzione delle forniture attraverso l’oleodotto Druzhba, irrigidendo ulteriormente il negoziato. Nonostante alcuni segnali di apertura, come la disponibilità di Kiev a un’ispezione internazionale, le prospettive di una soluzione restano limitate, anche per via del contesto politico interno ungherese. Orbán ha ribadito con fermezza la sua linea: “Se non c’è petrolio, non ci sono soldi”.

Parallelamente, i leader europei si confrontano su una crescente instabilità internazionale che rischia di amplificare le divisioni interne. La crisi in Medio Oriente, aggravata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha avuto un impatto immediato sui mercati energetici globali. La richiesta di supporto avanzata dal presidente statunitense Donald Trump per riaprire il passaggio strategico ha trovato scarso consenso in Europa, dove prevale una linea prudente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso un coinvolgimento militare diretto, puntando piuttosto su un rafforzamento degli sforzi diplomatici. Il dibattito sarà arricchito anche dalla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, a dimostrazione della portata globale della crisi.

Vertice Ue a Bruxelles: energia, competitività e divisioni sull’ETS

Sul piano economico, il vertice evidenzia preoccupazioni sempre più marcate riguardo alla competitività europea, soprattutto in relazione a Stati Uniti e Cina. L’aumento dei costi energetici rappresenta uno dei principali fattori di pressione, mentre le divergenze tra gli Stati membri complicano l’individuazione di soluzioni condivise. Al centro del confronto vi è il sistema ETS, che continua a dividere i governi: alcuni lo considerano un peso eccessivo per le imprese, accusandolo di ostacolare la riduzione delle bollette, mentre altri lo difendono come strumento essenziale per la transizione ecologica.

In una lettera indirizzata ai leader, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito il valore del meccanismo, sottolineando che “L’ETS è basato sul mercato, è neutrale dal punto di vista tecnologico e garantisce la certezza degli investimenti a lungo termine, premiando al contempo i primi arrivati. Sulla base del sistema ETS, le imprese di tutta Europa hanno preso decisioni di investimento per i prossimi decenni”. Allo stesso tempo, ha riconosciuto la necessità di adattarlo alle nuove condizioni economiche, affermando: “Ora dobbiamo fare in modo che si adatti anche alle nuove realtà”.

Nel breve periodo, Bruxelles suggerisce interventi come riduzioni fiscali o sussidi per contenere l’impatto delle bollette, sebbene queste misure incidano sulle finanze pubbliche. Più complessa appare invece la definizione di una strategia strutturale condivisa, anche a causa delle forti differenze nei prezzi dell’elettricità tra i vari Paesi. Il vertice di oggi e domani, 19 e 20 marzo, si preannuncia dunque come un banco di prova decisivo, chiamato a confrontarsi non solo con l’escalation in Medio Oriente e le sue conseguenze energetiche, ma anche con la necessità di rafforzare la coesione interna e proteggere cittadini e imprese europee.