Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria di Messina che è stata uccisa da un compagno di studi che aveva provato tramite stalking a cercare una relazione con lei che però aveva più volte detto no. Ora emergono gli audio che l’assassino ha scambiato con la vittima.

Sara Campanella, la ragazza ha provato a dirgli di no

Stando agli audio trasmessi dal programma “Mattino 4” l’assassino di Sara Campanella non si sarebbe mai rassegnato al rifiuto che la ragazza aveva manifestato più volte.

Quel no gridato a gran voce non è mai giunto all’orecchio del carnefice che anzi era convinto che prima o poi lei gli avrebbe detto di sì.

Le parole di Sara Campanella sono sembrate l’ennesima cortesia fatta ad un uomo nel tentativo di dissuaderlo dal fare gesti estremi che poi, purtroppo per lei, sono stati fatti dato che le è stata tolta la vita.

Scambi vocali emblematici

Negli audio, riportati da TgCom24 che Sara Campanella e Stefano Argentino si sono scambiati la ragazza è ferma e decisa ed esordisce con un eloquente “non ho tempo da perdere” di contro Stefano Argentino risponde con un “se non volevi niente me lo dicevi”.

Lei infatti glielo dice direttamente e fa riferimento all’ultima conservazione avuta – “l’ultima volta ti ho detto lasciami in pace, cosa hai capito di questa cosa?”

Argentino non recepisce e ribatte – “non me l’hai detta questa cosa e comunque è passata tutta l’estate” – come se il passare del tempo potesse aver fatto cambiare idea a Sara che è sempre stata convinta della sua posizione.