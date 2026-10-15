Orrore all'interno di una Rsa nel Milanese, dove alcune anziane sarebbero state schiaffeggiate, minacciate e derise. Alcune di loro avrebbero anche subito abusi sessuali. Nei confronti di tre operatori sociosanitari sarebbe stata disposta l'interdizione dalla professione su tutto il territorio nazionale

Orrore all’interno di una Rsa in provincia di Milano, dove alcune anziane sarebbero state insultate, prese a schiaffi in teste e subito abusi. Sarebbero stati interdetti tre operatori sociosanitari.

Milano, orrore alla Rsa: abusi sessuali, insulti e schiaffi in testa alle anziane

Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro anziane ospiti di una Rsa in provincia di Milano. È ciò che sarebbe emerso da un’indagine effettuata dai carabinieri del Nas di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi.

Secondo quanto ricostruito sino a ora dagli investigatori, le anziane ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, soprattutto nel momento in cui venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Le ospiti, sempre secondo quanto ricostruito, sarebbero state afferrate per i capelli, schiaffeggiate, derise e minacciate da alcuni operatori sociosanitari, ovvero coloro che avrebbero dovuto occuparsi di loro.

Orrore alla Rsa, minacce, abusi e schiaffi alle anziane: interdetti tre operatori sociosanitari

Come visto all’interno di un Rsa nel Milanese alcune anziane sarebbero state minacciate, derise, insultate, prese a schiaffi e abusate. Le indagini dei carabinieri del Nas di Milano, coordinate dalla Procura di Lodi, avrebbero portato a ll’interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari, ovvero due uomini e una donna. In particolare, come detto in precedenza, sarebbero emerse “reiterate vessazioni fisiche e psicologiche” ai danni delle anziane.

Ad aggravare il quadro a carico dei due operatori uomini si aggiungono inoltre le contestazioni relative al reato di violenza sessuale. I due operatori, spiegano gli inquirenti, “abusando della propria posizione di autorità e dello stato di totale vulnerabilità delle anziane” le avrebbero picchiate nelle parti intime durante le quotidiane operazioni di igiene personale delle vittime. Nei confronti dei tre indagati, come appena detto, sarebbe stata disposta l’interdizione dalla professione su tutto il territorio nazionale. Proseguono intanto tutti gli accertamenti del caso.