Oscar: Margot Robbie, 'Ryan Gosling canterà 'I'm Just Ken' e sarà il clou della serata'**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Ryan canterà 'I'm Just Ken', sarà esplosivo, il momento clou dell'intera serata". Parola di Margot Robbie, la 'Barbie' di Hollywood che ha assicurato a Variety che l'attore sorprenderà con la sua performance durante la premiazione degli Oscar. Per settimane dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar, la star di 'Barbie' Ryan Gosling ha pubblicamente affermato di non essere sicuro se avrebbe interpretato l'ormai iconico 'I'm Just Ken' durante la 96esima edizione degli Academy Awards. Tuttavia, la co-protagonista e produttrice del film, Margot Robbie, ha ora affermato al sito cinematografico americano che l'attore non ha mai esitato ad accettare la performance. Anzi: l'attrice rivela di non avergli "per niente" dovuto fare "pressioni".

"Ha colto al volo", ha detto Robbie al giornalista di Variety alla festa di Chanel e Charles Finch sabato sera al Beverly Hills Hotel. “Sono così emozionata -ha aggiunto la biondissima attrice- Penso che sarà il momento clou dell'intera serata. Penso che molte persone si sintonizzeranno per questa performance specifica".