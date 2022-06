Oslo, cancellato il Pride ma centinaia in marcia per diritti LGBT

Roma, 25 giu. (askanews) – Centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Oslo, in Norvegia, a sostegno dei diritti LGBT dopo la cancellazione del Gay Pride da parte delle autorità a causa della sparatoria in tre luoghi del centro città, tra cui un noto locale gay, che ha provocato due morti e diversi feriti. La polizia ha arrestato un uomo di origine iraniana con l’accusa di attacco terroristico di matrice islamista estrema.