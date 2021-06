Osserv. terziario Manageritalia, uscire da crisi con sostegni lavoro

Roma, 10 giu. (Adnkronos/Labitalia) – La complessa eterogeneità dell’impatto della crisi data dal Covid in Italia rappresenta una sfida per le politiche per la ripresa. Le osservazioni riportate nei lavori recenti di Oxford Economics e dell’Osservatorio del terziario di ManagerItalia portano l’attenzione del legislatore verso la necessità di incentivare gli investimenti e aumentare l’apertura al commercio internazionale per garantire una crescita della produttività in linea con i principali Paesi europei.

Da un punto di vista occupazionale, indirizzare al meglio i sostegni è cruciale non solo per una questione di efficienza, di lungo periodo, ma anche per evidenti ragioni di equità e di tenuta strutturale.