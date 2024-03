Pact4Future: il forum internazionale per un futuro sostenibile

Roma, 28 mar. (askanews) - People, Purpose, Planet. Tre direttrici su cui si è declinato l'evento Pact4Future, il primo forum internazionale organizzato da Università Bocconi e Corriere della Sera per guardare a un futuro con gli occhi di chi sta lavorando per renderlo più sostenibile e inclusivo...

Roma, 28 mar. (askanews) – People, Purpose, Planet. Tre direttrici su cui si è declinato l’evento Pact4Future, il primo forum internazionale organizzato da Università Bocconi e Corriere della Sera per guardare a un futuro con gli occhi di chi sta lavorando per renderlo più sostenibile e inclusivo per tutti. Tre direttrici per tre parole chiave intorno alle quali si sono raccolti scienziati, imprenditori, attivisti e artisti per rispondere alle domande e alle esigenze di una società, quella contemporanea, che chiede modelli e stili di vita nuovi e innovativi. Abbiamo parlato con Mario Corti, Senior Partner KPMG:

“Il Purpose è la ragione d’essere delle imprese e il motivo per cui queste agiscono nel sistema economico. Sono proprio le crisi che abbiamo vissuto negli ultimi quindici anni che dimostrano la necessità di un Purpose, per far vivere all’interno delle organizzazioni deve essere trasmesso e comunicato, deve essere inserito nelle procedure e nei processi aziendali e dall’altro lato bisogna evitare che ci sia un’attività di greenwashing, ossia uno slogan che dietro non ha nulla”.

Da figure di spicco della scena internazionale come Allen Blue, Co-founder di LinkedIn, al genio culinario tricolore Davide Oldani. La regia dialettica di Daniele Manca poi, vicedirettore del Corriere della Sera, a dare lustro, prestigio e forza alla terza serata del forum. E poi la Bocconi come palcoscenico, per ribadire l’importanza dei giovani e della loro visione del purpose. Ha poi proseguito così Mario Corti, Senior Partner KPMG:

“Il capitale umano è un asset fondamentale di ogni impresa e sappiamo che le nuove generazioni hanno un framework valoriale diverso ed è sempre più importante per le nuove generazioni conoscere il Purpose dell’impresa all’interno della quale lavorano, ossia collocare la loro attività e dargli un senso più ampio che colleghi l’attività svolta giorno per giorno e con il Purpose”.

Il purpose al centro del discorso quindi. Come motore per nuove sfide e nuove avventure all’orizzonte per la società contemporanea e per le aziende.