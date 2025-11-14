PagoPa, da notifiche digitali a welfare accompagna Comuni in trasformazione servizi pubblici

Bologna, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) – PagoPa conferma il proprio ruolo di partner strategico dei Comuni italiani nel percorso di trasformazione digitale del Paese di cui si è parlato in occasione della 42ª Assemblea annuale dell’Anci, che si è appena conclusa a Bologna. La collaborazione con gli enti locali rappresenta uno dei cardini dell’azione di PagoPa, che ogni giorno lavora per rendere le infrastrutture digitali pubbliche strumenti concreti di semplificazione e di valore per cittadini e amministrazioni.

“Negli ultimi anni – ha dichiarato Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPa spa – abbiamo vissuto sfide e opportunità che ci hanno spinto a rafforzare il dialogo e la cooperazione con le realtà locali, per rispondere concretamente alle esigenze degli amministratori e migliorare la qualità dei servizi per i cittadini Un impegno che trova piena coerenza con il tema di questa edizione, “Insieme per il bene comune”, e si traduce in una presenza costante di tutte le nostre strutture a fianco degli enti, per offrire loro supporto tecnico e operativo. Il lavoro quotidiano che svolgiamo insieme ad Anci, in sinergia con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, è la chiave per tradurre la transizione digitale in un beneficio tangibile per il Paese.”

Le piattaforme gestite da PagoPa rappresentano oggi un ecosistema integrato di infrastrutture pubbliche digitali a disposizione della Pubblica Amministrazione diffuse a livello sempre più capillare su tutto il territorio. Nel 2025 la piattaforma PagoPa ha già gestito oltre 389 milioni di transazioni per un controvalore di oltre 86 miliardi di euro; il Servizio notifiche digitali (Send) ha superato i 26 milioni di notifiche inviate, mentre l’app IO, utilizzata da oltre 15.800 enti, ha registrato più di 13 milioni di utenti attivi negli ultimi dodici mesi. A queste si affianca oggi Pari, la nuova piattaforma pensata per semplificare l’erogazione e la fruizione delle iniziative di welfare – il cui primo caso d’uso sarà il Bonus Elettrodomestici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – che consentirà agli enti di gestire in maniera standard e automatica anche incentivi e agevolazioni.

Numeri e risultati condivisi durante il workshop 'Innovazioni e sviluppi nell’ecosistema PagoPa. Dal welfare alle notifiche: sfide e soluzioni per i servizi pubblici digitali', un momento di confronto organizzato dalla Società con il contributo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ifel Fondazione Anci, per raccontare ai rappresentanti dei Comuni i vantaggi offerti dall’utilizzo integrato di pagoPa, IO e Send, mettendo in evidenza casi d’uso e modelli operativi di successo replicabili sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata al Servizio notifiche digitali e al suo contributo nel semplificare la gestione degli atti a valore legale, riducendo tempi e costi a vantaggio di enti e cittadini. Tra le esperienze più significative a cui PagoPa ha scelto di dare voce nel corso del workshop all’Assemblea, quella del Comune di Reggio Emilia, che ha aderito di recente a Send e sta già registrando risultati tangibili.

Nei primi tre mesi di utilizzo del servizio (luglio–settembre 2025), il Comune ha inviato 17.455 notifiche digitali. Di queste, il 31% si è perfezionato interamente in modalità digitale, evitando l’invio cartaceo: quasi tutte tramite l’app IO, che da sola ha raggiunto il 30% del totale. Anche la percentuale di pagamento (pari al 40%) risulta più alta tra i cittadini che hanno ricevuto la notifica tramite IO rispetto a chi ha ricevuto quella cartacea. Inoltre, i tempi di consegna e perfezionamento si sono ridotti sensibilmente, a testimonianza dell’efficacia e della rapidità del canale digitale.

Come commenta Roberto Neulichedl, assessore alla Transizione Digitale e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia: “In soli tre mesi abbiamo inviato tramite Send più di 17mila notifiche e quasi una su tre si è perfezionata in digitale. Questi risultati dimostrano quanto la digitalizzazione possa rendere più efficiente la gestione dei servizi pubblici, semplificando al tempo stesso la vita dei cittadini. La scelta di realizzare una campagna locale di comunicazione, anche grazie al kit di materiali messo a disposizione da PagoPa di tutti gli enti, ha fatto sì che i nostri utenti accogliessero positivamente l’introduzione di questo nuovo servizio. Contiamo quindi di replicare periodicamente la campagna di comunicazione per assicurare la corretta informazione e un utilizzo sempre più ampio dell’app IO anche per ogni tipo di notifica digitale”. A chiudere gli appuntamenti promossi da PagoPa all’assemblea anche uno 'Speciale PagoPa Lab' – il format di incontri formativi online erogati da esperti di prodotto e service design, che per l’occasione si è tenuto in presenza – dedicato a illustrare come implementare correttamente Send per una gestione efficace dei tributi.