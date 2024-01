Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, iniziata udienza convalida**

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - E’ appena iniziata davanti al Gip Claudio Bencivinni di Palermo l’udienza di convalida sul fermo di Andrea Cangemi, il ventenne accusato di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata per la morte di Francesco Bacchi, un ragazzo di 20 anni, avvenuta nella...

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – E’ appena iniziata davanti al Gip Claudio Bencivinni di Palermo l’udienza di convalida sul fermo di Andrea Cangemi, il ventenne accusato di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata per la morte di Francesco Bacchi, un ragazzo di 20 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca ‘Medusa’ di Balestrate (Palermo). Cangemi, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Bartolo Parrino, sta rispondendo alle domande del Gip Claudio Bencivinni. Nel corso dell’interrogatorio di domenica sera, davanti al pm Alessandro Macaluso, presente oggi in aula, ha più volte ribadito di essere stato “colpito per primo” da Bacchi e lui avrebbe risposto con tre calci e diversi pugni che avrebbero provocato la caduta di Bacchi. L’autopsia sul corpo di Bacchi si terrà giovedì pomeriggio. Dovrà chiarire se la morte è dovuta alla caduta o ai calci.