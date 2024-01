Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, mostrati al gip i video della serata

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Sono stati mostrati al gip di Palermo Claudio Bencivinni, durante l'udienza di convalida, i video estrapolati da alcune telecamere di sorveglianza nella strada in cui è scoppiata la rissa tra un gruppo di ragazzi, costata la vita a Francesco Bacchi, 20 anni. In carcere c'è Andrea Cangemi, 20 anni, difeso dal suo legale, l'avvocato Bartolo Parrini. Nei video si vede la scena della rissa tra una decina di ragazzi e la caduta del giovane Bacchi. Sarà l'atopsia a stabilire le cause della morte della vittima, se è stato un pugno o un calcio oppure la caduta a terra. Il pm Alessandro Macaluso ha chiesto la custodia cautelare in carcere mentre il legale ha chiesto gli arresti domiciliari per Cangemi.