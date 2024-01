Palermo: ragazzo morto dopo rissa, pm chiede custodia in carcere e legale i domiciliari

Palermo, 17 qen. (Adnkronos) - E' terminata poco fa l'udienza di convalida per il giovane Andrea Cangemi, accusato per la morte di Francesco Bacchi, 20 anni, dopo una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate. Il pm Alessandro Macaluso ha chiesto la convalida del fermo e l'...

Palermo, 17 qen. (Adnkronos) – E' terminata poco fa l'udienza di convalida per il giovane Andrea Cangemi, accusato per la morte di Francesco Bacchi, 20 anni, dopo una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate. Il pm Alessandro Macaluso ha chiesto la convalida del fermo e l'emissione della custodia cautelare in carcere. Mentre il legale di Andrea Cangemi, l'avvocato Bartolo Parrino, ha chiesto una misura alternativa come gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari Claudio Bencivinni deciderà entro domani sera.