A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, un’agghiacciante scoperta. Un uomo ha infatti nasconde per circa un anno il corpo mummificato del padre al fine di continuare a percepire la pensione del genitore.

A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, un uomo ha nascosto, per circa un anno, il cadavere del padre 92enne al fine di continuare a incassare la sua pensione. A scoprire il corpo di Giuseppe Zagone sono stati alcuni parenti che erano andati a trovarlo per le festività natalizie. Il corpo dell’anziano era posto in una cassa per le cremazioni e avvolto in un piumone. Sul luogo sono intervenute subito le autorità e l’abitazione è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Dai primi risultati dell’autopsia non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo dell’uomo, la cui morte potrebbe risalire a gennaio del 2023.

Non si hanno notizie sul figlio

Ancora le autorità non sono riuscite a rintracciare il figlio di Giuseppe Zagone, che avrebbe nascosto il cadavere del padre per continuare a riscuotere la pensione. L’anziano risultava tra l’altro residente a Palermo, nessuno sapeva che si era trasferito a casa del figlio a Ventimiglia di Sicilia. Il Sindaco del paese ha dichiarato quanto segue: “siamo sgomenti, sono cose queste che non dovrebbero accadere. La nostra è una comunità tranquilla dove non era mai successo niente di simile.”