Un uomo di 60 anni disoccupato è accusato di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. L’uomo ha infatti nascosto il corpo della madre per continuare a percepire la sua pensione.

La scomparsa della 90enne

Erano giorni che a Casale Monterano, in provincia di Roma, nessuno aveva più notizie o aveva più visto Pina, una donna di 90 anni.

Anche l’altro figlio della donna, residente in Emilia Romagna, si era preoccupato e aveva deciso così di chiamare i carabinieri e denunciare la scomparsa della madre. Era infatti dal 24 gennaio che non si sapeva più nulla di Pina, ma il secondo figlio aveva ritirato la pensione dell’anziana per poi spegnere il telefono e sparire.

Le indagini dei carabinieri

In seguito alla denuncia i carabinieri hanno avviato le ricerche, rintracciato e fermato il figlio 60enne, che aveva trascorso la notte in un Bed&Breakfast. Interrogato, l’uomo ha confessato agli investigatori dove aveva nascosto il cadavere della madre: in un bosco della Riserva del Lago di Vico, in provincia di Viterbo. Dall’autopsia sulla salma è emerso che la donna è morta per cause naturali.