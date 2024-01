Pallanuoto: Setterosa in collegiale ad Ostia dal 19 gennaio

Ostia, 17 gen. - (Adnkronos) - Quattro giorni di riposo, dopo gli Europei di Eindhoven chiusi al quarto posto, e poi la ripresa della preparazione in vista dei Mondiali di Doha, che metteranno in palio gli ultimi due pass olimpici. Il Setterosa si ritroverà in collegiale al Centro Federale di...

Ostia, 17 gen. – (Adnkronos) – Quattro giorni di riposo, dopo gli Europei di Eindhoven chiusi al quarto posto, e poi la ripresa della preparazione in vista dei Mondiali di Doha, che metteranno in palio gli ultimi due pass olimpici. Il Setterosa si ritroverà in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 19 al 24 gennaio; poi dal 24 al 27 gennaio common training a Parigi con la Francia. Per il raduno ad Ostia il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato diciotto giocatrici, allargando il gruppo rispetto alla rassegna continentale in Olanda. Queste le selezionate: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Olimpia Sesena (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Mino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida e i medici Virginia Desiderio, Simona Giardina e Beatrice Berti.