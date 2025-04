Papa: Bonelli, 'ha lavorato fino all'ultimo per la pace, opponendosi al riarmo'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ci lascia il Papa che ha lavorato fino all’ultimo per la pace, per gli ultimi, opponendosi con forza al riarmo che porta solo a guerre e distruzione. Con grande dolore esprimo profonda gratitudine per quello che Papa Francesco ha fatto, lasciandoci una preghie...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Ci lascia il Papa che ha lavorato fino all’ultimo per la pace, per gli ultimi, opponendosi con forza al riarmo che porta solo a guerre e distruzione. Con grande dolore esprimo profonda gratitudine per quello che Papa Francesco ha fatto, lasciandoci una preghiera di fraternità e pace che continuerà a ispirare credenti e non credenti.

Ricordo con particolare emozione la sua enciclica Laudato Si’, in difesa del creato e del nostro pianeta. Papa Francesco mancherà immensamente: è una perdita enorme per il mondo e per la nostra umanità". Lo dice Angelo Bonelli deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.