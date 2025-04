Papa: Conte, 'molte celebrazioni ipocrite, azioni scomode per seguire suo esempio'**

**Papa: Conte, 'molte celebrazioni ipocrite, azioni scomode per seguire ...

**Papa: Conte, 'molte celebrazioni ipocrite, azioni scomode per seguire ...

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Un Papa scomodo", "sempre costantemente impegnato per il dialogo" e "sempre tenacemente schierato contro ogni guerra". Lo ha detto Giuseppe Conte, in aula alla Camera, commemorando Papa Francesco. "Oggi viene ricordato in uno scomposto t...