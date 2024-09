Papa: "È una disgrazia per chi coinvolge Dio nelle proprie battaglie belliche"

Papa Francesco, in un messaggio all'Incontro Internazionale per la Pace a Parigi, ha esortato a non utilizzare la religione per favorire nazionalismo, etnicità e populismo. Ha avvertito contro l'uso di Dio nelle guerre, esprimendo preoccupazione per l'escalation dei conflitti. Ha sottolineato la necessità di preghiera per la pace e condiviso il dolore di coloro colpiti dalla guerra, invocando i leader politici a fermare le guerre e prevenire ulteriori distruzioni, sottolineando l'urgenza di agire tempestivamente.

Papa Francesco ha esortato a non usare la religione come mezzo per alimentare nazionalismo, etnicità e populismo in un messaggio inviato all’Incontro Internazionale per la Pace, tenutosi a Parigi e organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Ha avvertito coloro che tentano di coinvolgere Dio nelle guerre, sottolineando che tali conflitti stanno peggiorando. Il pontefice ha espresso la necessità di pregare per la pace, mettendo in risalto il pericolo reale che i conflitti attuali possano espandersi anziché esaurirsi. Ha condiviso il dolore di coloro che sono stati colpiti dalla guerra, rivolgendo un appello ai leader politici per fermare le guerre e smettere di distruggere il mondo, sottolineando l’urgenza di agire prima che sia troppo tardi.