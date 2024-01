Papa: evitare ogni passo che aumenti la tensione in Medio Oriente

Milano, 17 gen. (askanews) – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle vittime tutte civili dell’attacco missilistico che ha colpito una zona urbana di Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le buone relazioni tra vicini non si costruiscono con simili azioni, ma attraverso il dialogo e la collaborazione. Chiedo a tutti di evitare ogni passo aumenti la tensione in Medio Oriente e in altri scenari di guerra”. Lo ha detto Papa Francesco concludendo l’udienza generale di oggi nell’Aula Paolo VI in Vaticano.