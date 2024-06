Roma, incidente mortale in monopattino: travolta una ragazza di 24 anni

Roma, incidente fatale su monopattino: ragazza di 24 anni perde la vita. Scontro con un'auto su via di Tor Bella Monaca. Polizia indaga sulla dinamica.

Una tragica fatalità ha colpito Roma nel tardo pomeriggio del 17 giugno, quando una giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale su via di Tor Bella Monaca.

Intorno alle 19, la ragazza stava viaggiando su un monopattino quando, all’altezza del civico 469, nei pressi della rotatoria davanti al supermercato Pewex, si è scontrata con una Opel Astra guidata da un giovane di 22 anni. L’impatto è stato devastante e la giovane è morta sul colpo.

Immediatamente dopo l’incidente, gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire e le responsabilità devono essere accertate.

Gli agenti hanno ascoltato i testimoni presenti e, come da prassi, stanno acquisendo le immagini delle eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La morte della giovane ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando questioni sulla sicurezza stradale e l’uso dei monopattini in città. Le autorità stanno indagando a fondo per comprendere come sia potuta accadere una tragedia del genere e se ci siano stati eventuali comportamenti negligenti da parte dei coinvolti.