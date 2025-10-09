Papa: 'fare il giornalista non è un crimine, ma un diritto da proteggere'

Città del Vaticano, 9 ott. (Adnkronos) - "Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell&r...

Città del Vaticano, 9 ott. (Adnkronos) – "Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci.

Non dobbiamo dimenticarli! Se oggi sappiamo che cosa è successo a Gaza, in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalle bombe, lo dobbiamo in buona parte a loro". E' il tributo del Papa ai giornalisti in prima linea nel raccontare il dramma delle guerre in occasione dell'udienza ai partecipanti alla 39ª Conferenza dell’Associazione MINDS International.

"Ma queste testimonianze estreme – ha osservato Prevost – sono l’apice del tributo di quotidiana fatica di tantissimi che lavorano perché l’informazione non sia inquinata da altri fini, contrari alla verità e alla dignità della persona. Come sapete, nel mio primo incontro con i giornalisti di tutto il mondo, subito dopo il Conclave, ho voluto levare il mio appello per la liberazione dei vostri colleghi ingiustamente perseguitati e imprigionati per aver cercato di raccontare. Ribadisco oggi questa richiesta".

"Fare il giornalista – ha scandito il Pontefice – non può mai essere considerato un crimine, ma un diritto da proteggere. L’informazione libera è un pilastro che sorregge la costruzione delle nostre società e, per questo, siamo chiamati a difenderla e garantirla. Occorre liberare la comunicazione dall’inquinamento cognitivo che la corrompe, dalla concorrenza sleale, dal degrado del cosiddetto click bait. Le agenzie di stampa sono in prima linea, chiamate ad agire nell’attuale contesto comunicativo secondo principi – purtroppo non sempre condivisi – che coniugano la sostenibilità economica dell’impresa con la tutela del diritto ad una informazione corretta e plurale".