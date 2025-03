**Papa: fonti vaticane, ‘presto per parlare di dimissioni dal Gemelli&r...

Città del Vaticano, 10 mar. – (Adnkronos) – E’ ancora “presto” per parlare di eventuali dimissioni del Papa dal Gemelli. Lo sottolineano fonti vaticane ricordando che bisognerà comunque prima attendere che i medici sciolgano la prognosi. Le medesime fonti non escludono che se il quadro continuerà a mantenersi stabile senza l’insorgere di nuove crisi i bollettini medici possano essere diramati con l’intervallo di un giorno come avvenuto da venerdì.