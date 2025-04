Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco, aveva rivelato di non avere i soldi per partecipare ai funerali dello zio. Ecco cosa è successo.

Lontano migliaia di chilometri dal cuore della cristianità, in una modesta casa in Argentina, Mauro Bergoglio vive con dolore e impotenza uno dei momenti più significativi per la sua famiglia. Il nipote di Papa Francesco, Mauro ha raccontato in un’intervista all’emittente A24 di non potersi permettere un biglietto aereo per raggiungere Roma e dare l’ultimo saluto allo zio.

Un appello silenzioso, carico di umanità, che ha commosso molti.

Papa Francesco, il drammatico appello del nipote Mauro

Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco, si è recentemente trovato ad affrontare una situazione particolarmente delicata che ha colpito il cuore di molti. In un’intervista concessa all’emittente argentina A24, il giovane ha confidato di non poter sostenere le spese per un viaggio a Roma, rinunciando così, almeno inizialmente, alla possibilità di essere presente ai funerali del suo amato zio.

Le sue parole hanno scatenato un’ondata di solidarietà. La notizia si è rapidamente diffusa tra i media argentini, generando una vasta eco emotiva. In mezzo a tanta commozione, è emerso un gesto di grande generosità.

Papa Francesco, il drammatico appello del nipote Mauro e il gesto solidale

Nel giro di poche ore, Mauro Bergoglio – figlio di Oscar, fratello di Papa Francesco – ha ricevuto il tanto desiderato biglietto aereo che gli ha consentito di partire, insieme alla moglie, dall’aeroporto di Ezeiza con destinazione Roma Fiumicino.

La titolare di un’agenzia di viaggi, toccata dalla vicenda, ha deciso di donare a Mauro e a sua moglie i biglietti aerei necessari per raggiungere l’Italia. Grazie a questo atto di altruismo, il nipote di Papa Francesco ha potuto partecipare al commiato, offrendo un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformare il dolore in speranza.