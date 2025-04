Papa: Fratoianni, 'uomo di pace e di giustizia, credenti o atei lo abbiamo sempre ascoltato'

Roma, 21 apr (Adnkronos) – "Ci ha lasciato Papa Francesco, uomo di pace e di giustizia. È stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza e dalla violenza, un esempio di tolleranza e amore verso i più deboli". Lo dice Nicola Fratoianni, di Avs.

"Questo Pontefice non ha mai smesso di ricordarci – prosegue il leader di SI – quanto sia preziosa la pace e quanto sia importante salvare il pianeta dalla devastazione ambientale.

Così come sia importante costruire ponti e non muri fra gli esseri umani, che siano migranti o che siano di orientamento religioso diverso".

"Tutti noi, non importa se credenti o atei, lo abbiamo sempre ascoltato con la consapevolezza che il suo pensiero sarebbe stato un importante monito in un epoca in cui l’umanità pare aver imboccata la strada sbagliata. Non dimenticheremo le sue parole e il suo esempio. Ci stringiamo intorno alla comunità cattolica in questo momento di dolore – conclude Fratoianni – ed esprimiamo tutto il nostro cordoglio".