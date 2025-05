Per i fedeli il gesto non previsto del Pontefice lo ha reso ancor più umano: ecco che cosa è successo

Un gesto inaspettato poiché non previsto dal protocollo, arrivato al termine della messa d’insediamento. É quello compiuto dal nuovo Papa Leone XIV poco dopo la cerimonia celebrata nella Basilica di San Pietro, evento attesissimo da milioni di fedeli in ogni parte del mondo: Papa Leone XIV ha salutato una per una le diverse delegazioni presenti intrattenendosi brevemente con loro per uno scambio di battute.

E se non sono mancate lacrime di commozione proprio durante la cerimonia, mentre indossava l‘Anello del Pescatore, che ha un significato estremamente importante in quanto rappresenta una delle insegne pontificali, è stato proprio poco dopo la messa che il Pontefice ha regalato una sorpresa emozionante. Un abbraccio ad una persona a lui cara: scopriamo che cosa è successo.

Papa Leone XIV rompe il protocollo alla messa d’insediamento: chi ha abbracciato?

Il Pontefice a bordo della papamobile ha salutato i tantissimi pellegrini intorno alle 9 prima di raggiungere la Basilica di San Pietro. Qui si è tenuta la messa alla presenza di numerose personalità istituzionali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal vicepresidente statunitense JD Vance al segretario di Stato Marco Rubio fino al presidente ucraino Zelenky (che il Pontefice ha anche incontrato al termine della cerimonia) e la ministra della Cultura Olga Ljubimova.

Gli occhi dei fedeli però si sono concentrati su un episodio avvenuto dopo l’emozionante messa d’insediamento, quando Leone XIV ha salutato le diverse delegazioni. Rompendo improvvisamente il protocollo: uno ‘strappo’ alla regola che ha emozionato tutti. Il Papa infatti ha abbracciato una persona per lui molto speciale: si tratta del fratello maggiore del Pontefice, Louis Prevost, che era accompagnato dalla moglie. Prevost ha trascorso qualche istante parlando con il fratello che ha calorosamente abbracciato per poi proseguire con i saluti istituzionali.