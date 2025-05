Papa Leone XIV, al via i riti di insediamento: fedeli e capi di Stato in piazza San Pietro

Al via la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, migliaia di fedeli e c...

Alle 10 è iniziata la messa di insediamento di Papa Leone XIV, preceduta alle 9 da un giro in papamobile di Prevost tra i fedeli.

Oggi, domenica 18 maggio, a San Pietro si sta svolgendo la solenne cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, un momento storico che segna ufficialmente l’inizio del suo pontificato. Dopo un emozionante giro in papamobile tra i fedeli, il nuovo Pontefice ha presieduto la messa d’insediamento, accogliendo nella piazza migliaia di persone e numerosi capi di Stato.

Un rito ricco di simboli e tradizione, che ha consacrato ufficialmente Leone XIV come guida spirituale della Chiesa Cattolica.

Papa Leone XIV arriva a San Pietro in papamobile

Già poco dopo le 8, più di 10mila pellegrini hanno varcato l’ingresso di piazza San Pietro in attesa della cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Nel frattempo, sono arrivate anche le prime delegazioni straniere. Intorno alle 6 del mattino sono stati aperti tutti i varchi di pre-filtraggio per permettere ai fedeli, presenti fin dalle prime ore, di accedere all’area riservata.

Prima della celebrazione della messa d’insediamento, Papa Leone XIV ha salutato i fedeli attraversando i vari settori di piazza San Pietro a bordo della papamobile. Accompagnato dagli applausi della folla, il Pontefice ha percorso l’intera piazza, fermandosi in due occasioni per benedire alcuni neonati.

Successivamente, il veicolo ha proseguito il suo percorso lungo via della Conciliazione, dove migliaia di persone hanno formato un cordone umano per accoglierlo. Leone ha raggiunto la fine della strada, per poi tornare indietro e dirigersi verso la basilica di San Pietro.

Nel suo primo contatto diretto con la folla a bordo della papamobile, Papa Prevost ha allungato il tragitto fino a entrare nella piazza, fermandosi per qualche istante a salutare e stringere le mani ai presenti, benedicendo e dando un bacio a un bambino.

Papa Leone XIV, al via i riti di insediamento: fedeli e capi di Stato in piazza San Pietro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro per partecipare alla solenne cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, accompagnato dalla figlia Laura. Poco dopo, è giunta anche la premier Giorgia Meloni, che ha presenziato all’evento insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Tra le personalità internazionali presenti spiccano il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, entrambi giunti nella piazza a bordo di rispettivi convogli di auto blindate. Tra gli ospiti di rilievo figura inoltre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha partecipato a questo momento storico della Chiesa cattolica.

Papa Leone XIV, al via i riti di insediamento: commozione con l’anello del Pescatore al dito

Nella basilica di San Pietro sono pronti i due simboli del ministero petrino: l’anello del pescatore e il pallio. Saranno portati in processione sull’altare di piazza San Pietro, dove si terrà la messa di insediamento di Papa Leone XIV. L’anello, inciso con il nome del Papa e decorato con l’immagine di San Pietro, simboleggia l’autorità pontificia, mentre il pallio di lana bianca, con le sue croci nere, rappresenta il ruolo del Papa come pastore e l’Agnello crocifisso.

Il cardinale Dominique Mamberti imporrà il pallio, il cardinale Luis Antonio Tagle consegnerà l’anello e il cardinale Fridolin Ambongo Besungu pregherà per l’assistenza divina sul Pontefice. Dodici rappresentanti di varie categorie della Chiesa, da ogni continente, prenderanno parte al rito dell’obbedienza, che Leone XIV presterà davanti a tre cardinali, un vescovo, un presbitero, un diacono, due religiosi, una coppia di sposi e due giovani.

Papa Leone XIV è apparso profondamente commosso mentre indossava l’Anello del Pescatore. Prevost ha fissato a lungo il prezioso simbolo, trattenendo a fatica le lacrime e sollevando lo sguardo verso il cielo.

Papa Leone XIV, al via i riti di insediamento: le prime parole nell’omelia

“In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano ‘come pecore senza pastore'”.



Il Papa ha aggiunto che, nel giorno di Pasqua, abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e, illuminati dalla luce della Risurrezione, abbiamo affrontato quel momento con la certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, ma lo raduna quando è disperso e lo custodisce come un pastore il suo gregge.