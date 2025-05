Papa Leone XIV rompe il silenzio: cosa pensa davvero delle unioni omosessuali

Quando il Pontefice parla, il mondo ascolta. E quando le sue parole toccano temi delicati come l’omosessualità, il dibattito si accende. Nell’incontro ufficiale con i rappresentanti diplomatici, Papa Leone XIV ha scelto di non tacere su un argomento spesso evitato nei contesti ufficiali: quello delle coppie omosessuali. Tuttavia, il suo discorso solleva preoccupazioni.

Il Papa ha lanciato un nuovo appello contro le guerre, auspicando che il Giubileo, tempo di speranza e rinnovamento, sia l’occasione per superare i conflitti e costruire insieme un mondo più giusto e pacifico, a partire dai luoghi più colpiti, come l’Ucraina e la Terra Santa.

“Sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista. Ciò esige anche una sincera volontà di dialogo, animata dal desiderio di incontrarsi più che di scontrarsi. In questa prospettiva è necessario ridare respiro alla diplomazia multilaterale e a quelle istituzioni internazionali che sono state volute e pensate anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale. Certo, occorre anche la volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e di morte“.