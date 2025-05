Il segretario segreto di Papa Leone XIV: chi è davvero l’uomo nell’ombra?

Nel cuore del Vaticano, tra le ombre del potere papale, si nasconde una figura misteriosa che ha attirato l’attenzione. Il segretario di Papa Leone XIV, un uomo avvistato più volte a Roma durante le prime uscite papali, è ben conosciuto da chi ha avuto contatti con il cardinale Prevost prima del conclave.

Ma chi è davvero quest’uomo enigmatico, e quale ruolo gioca nel delicato equilibrio del potere vaticano? La sua storia, ancora avvolta nel mistero, ci offre uno sguardo affascinante e sconosciuto dentro le mura della Chiesa.

Il segretario segreto di Papa Leone XIV è Don Edgard Iván Rimaycun

Edgard Iván Rimaycun, il segretario particolare di Papa Leone XIV, è diventato una figura fondamentale del Pontefice. La loro conoscenza risale a oltre dieci anni fa, durante l’attività pastorale di Prevost in Perù, quando era ancora un semplice prete e generale degli Agostiniani. Originario di Chiclayo, una diocesi molto cara al Papa, ha avuto un ruolo centrale in quel periodo. La città di Chiclayo è stata anche citata dal Papa nel suo primo saluto in Piazza San Pietro.

Il vero punto di svolta, però, si è verificato in seminario, dove Rimaycun, giovane aspirante sacerdote, ha incontrato Prevost, che è diventato per lui una guida spirituale. Con il passare degli anni, il legame si è consolidato, con Rimaycun che ha seguito il suo mentore nella sua rapida ascesa da vescovo a cardinale. I due si sono poi ritrovati a Roma, dove Rimaycun stava studiando al Pontificio Istituto Biblico, mentre Prevost era stato nominato membro del Dicastero per il Clero.

Nel 2023, quando Prevost era stato ordinato Cardinale, Edgard Iván Rimaycun lo aveva ringraziato pubblicamente per l’opportunità di lavorare al suo fianco e per la sua amicizia e fiducia, sottolineando che, prima di essere il suo vescovo, era stato un amico. Con affetto, gli augurava un buon viaggio e lo esortava a pregare insieme. Tuttavia, la separazione non durò a lungo: lo stesso anno, Prevost lo chiamò a Roma, dove continuava la sua ascesa e aveva ricevuto la nomina da Papa Francesco alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Rimaycun scrisse di aver lasciato Chiclayo con nostalgia, ma consolato dalla certezza che avrebbe continuato a lavorare con un amico per il bene della Chiesa.

Oggi, il sacerdote continua a svolgere il suo ruolo accanto al Papa con grande discrezione, come testimoniato dalla sua presenza tra le guardie durante le cerimonie a Gennazzano, sempre in secondo piano ma fondamentale nel suo ruolo di supporto.

Nato e cresciuto a Chiclayo, diocesi che Prevost ha guidato per molti anni, Rimaycun Inga si iscrive nel 2001 al Colegio Nacional San José di Chiclayo, dove consegue il titolo nel 2005. Successivamente, prosegue gli studi al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, che termina nel 2013.

Secondo il suo profilo Facebook, la sua carriera prosegue con il lavoro presso la Iglesia Santa María Catedral di Chiclayo, incarico che lascia nel 2017 per approfondire la sua formazione teologica al Pontificio Istituto Biblico.

A 36 anni, Rimaycun è un giovane sacerdote peruviano che ha affiancato Prevost per anni, seguendo la sua carriera ecclesiastica, dal ruolo di semplice prete agostiniano fino alla sua ascesa alla guida della Chiesa cattolica. Nel 2024, Rimaycun ha lavorato nella comunità di Manesseno, in Liguria, ma il forte legame che li unisce ha portato Papa Leone XIV a sceglierlo come segretario personale, portandolo con sé in Vaticano.