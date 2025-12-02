Papa: Mattarella, 'Mediterraneo torni ad essere crocevia di dialogo e di pace'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all’inclusione ha trovato corrispondenza nell’entusiasm...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all’inclusione ha trovato corrispondenza nell’entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare l’identità plurale del Mediterraneo, affinché torni a essere un crocevia di dialogo e di pace.

A nome del popolo italiano e mio personale desidero porgerLe il più cordiale e sincero saluto". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV.