Parata di vip al Gianicolo per la McKim Medal 2023 a Massimo Bottura

Roma, 8 giu. (askanews) – L’American Academy in Rome ha premiato lo Chef stellato Massimo Bottura con la McKim Medal 2023 durante un evento di gala a Roma, in Villa Aurelia, al Gianicolo che ha visto sfilare decine di personalità dello spettacolo e della cultura, moda e arte, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Giuseppe Tornatore, Catrinel Marlon, Kasia Smutniak e Domenico Procacci, Alessandro Preziosi, Isabella Ferrari. La serata ha raccolto oltre 750.000 dollari per sostenere le borse di studio dell’American Academy in Rome, incluso il programma per gli Italian Fellows.

La McKim Medal dal 2005 premia personalità che con il loro lavoro, con particolare riferimento all’Italia e agli Stati Uniti, abbiano contribuito in maniera significativa alle arti e alle scienze umanistiche. Questa edizione del Galà stata presieduta da Margherita Marenghi Vaselli, Presidente del McKim Medal e da Mark Robbins, Presidente e CEO dell’AAR.