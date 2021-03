Pari opportunità: Letta, 'c'è bisogno di un grande passo in avanti, sistema è tutto al maschile'

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "Lavoriamo perchè le diseguaglianze e i danni del Covid vengano recuperati, perchè giovani e donne abbiano cittadinanza piena. La Dad ha penalizzato soprattutto donne e giovani". Lo ha detto Enrico Letta al forum Ambrosetti.

"Abbiamo bisogno di un grande passo in avanti sui questi temi, io lo sto facendo per quello che posso in un sistema politico tutto al maschile.

I direttori dei giornali sono tutti maschi. Il nostro è un sistema maschile, non valorizziamo la componente femminile, dobbiamo farlo tutti", ha sottolineato il segretario del Pd.