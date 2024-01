Parigi 2024: Cio, 'gli atleti possono pubblicare sui social, due minuti per post'

Roma, 12 gen. (Adnkronos/Xin) - Gli atleti accreditati alle Olimpiadi di Parigi 2024 potranno postare audio e video fino a due minuti per post dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024. Lo stabilistono le linee guida ufficiali del Cio sui social e ...

Roma, 12 gen. (Adnkronos/Xin) – Gli atleti accreditati alle Olimpiadi di Parigi 2024 potranno postare audio e video fino a due minuti per post dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024. Lo stabilistono le linee guida ufficiali del Cio sui social e sui media digitali per consentire agli atleti di condividere la loro esperienza ai Giochi sui loro account personali, proteggendo allo stesso tempo i diritti dei titolari dei diritti dei media. Gli atleti possono pubblicare le registrazioni delle cerimonie di apertura e chiusura, del Villaggio Olimpico, dei luoghi di gara e di allenamento, nonché delle aree di allenamento. Le sedi delle competizioni sono aperte per la registrazione degli atleti fino a un'ora prima dell'inizio della competizione e dopo che hanno lasciato la zona mista o la stazione di controllo antidoping, ha spiegato il Cio.

"Tutti gli altri soggetti accreditati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, compresi allenatori, personale tecnico, membri dell'entourage, dirigenti delle squadre, volontari, personale dei Comitati Olimpici Nazionali, delle Federazioni Internazionali o del Comitato Organizzatore e altro personale delle squadre che assumono parte dei Giochi, devono rispettare le Linee guida del Cio sui social e sui media digitali per gli accreditati diversi dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024".