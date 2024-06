Parigi 2024: pallavolo, qualificazione Olimpica per gli azzurri di De Giorgi**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – La Nazionale maschile di pallavolo si qualifica a Parigi 2024. Campioni del mondo e vice campioni d’Europa in carica, gli azzurri si garantiscono un posto ai Giochi Olimpici grazie agli ottimi risultati conquistati in Nations League. Con le ultime due gare giocate ieri sera in Canada, è definita la situazione del ranking dopo le due week giocate con l’Italia, forte del suo secondo posto alle spalle della Polonia, che con 118,66 punti di vantaggio su Cuba, prima squadra non qualificata ai Giochi Olimpici al momento fuori dai quattro posti ancora da assegnare, blinda la qualificazione a Parigi 2024. L’ultima week ancora da giocare di Volleyball Nations League, chiuderà la fase preliminare, termine ultimo per la qualificazione alle Olimpiadi. Gli azzurri, rientrati questa mattina a Roma, dopo la lunga trasferta iniziata in Brasile e conclusa in Canada, chiude le prime due week di VNL in vetta alla classifica con 7 vittorie e 21 punti e saranno impegnati a Lubiana, in Slovenia, dal 19 al 23 giugno con Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia per la week 3.