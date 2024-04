Parigi2024, in Francia l'Olimpiade sarà anche... culturale

Parigi, 23 apr. (askanews) - A Parigi cinque musei cittadini daranno vita all'"Olimpiade culturale" in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024. Lo ha annunciato in una conferenza stampa, al Museo del Louvre, il capo dell'organizzazione dell'Olimpiad...