Il Parlamento europeo è stato ufficialmente costituito oggi, martedì 16 luglio, a Strasburgo dopo le elezioni europee del 6-9 giugno. La presidente uscente Roberta Metsola ha aperto la sessione costitutiva del nuovo Parlamento presentando la sua candidatura.

Le parole della presidente Roberta Metsola

Roberta Metsola ha tenuto il suo discorso presentando la sua candidatura alla Plenaria dell’Eurocamera:

“Non mi tirerò mai indietro dal prendere decisioni difficili. La mia porta rimarrà sempre aperta. I membri saranno trattati in modo equo e dignitoso. Come Presidente, sapete che sono in grado sia di difendere il nostro Parlamento sia di costruire ponti tra le divisioni politiche. Sono orgogliosa di essere qui oggi. E se sceglierete di accordarmi la vostra fiducia, non vi deluderò”.

Ribadendo, inoltre, che la prossima legislatura richiederà un Parlamento ancora più forte, in cui ci sia un dibattito vero. Il ruolo del Parlamento non può essere sminuito.

La procedura per l’elezione del Presidente del PE è stabilita nel regolamento del Parlamento, agli articoli da 14 a 16.

La votazione a scrutinio segreto cartaceo è iniziata intorno alle 10.40: otto deputati eletti a sorte faranno gli scrutatori e sovrintenderanno al processo.

Le candidate sono: Roberta Metsola (Ppe, Malta) e Irene Montero (La Sinistra, Spagna).

Per l’elezione di un candidato c’è bisogno della maggioranza assoluta dei voti validi espressi, vale a dire il 50% più uno. Se nessun candidato viene eletto al primo turno di votazione, gli stessi o altri candidati possono essere nominati per un secondo turno alle stesse condizioni. Se necessario, un terzo turno può aver luogo sempre con le stesse regole. Se nessuno dei candidati viene eletto al terzo turno di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procederanno a un quarto e ultimo turno di votazione, in cui risulterà eletto il candidato che riceverà il maggior numero di voti.

Una volta eletto, il nuovo presidente assumerà la presidenza e potrà pronunciare un discorso di insediamento.

Il ricordo di David Sassoli

Metsola ha ricordato David Sassoli, sottolineando che si è trattato di un presidente che aveva messo prima di tutto la dignità delle persone.