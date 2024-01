Parlamento: Giurì d'onore, caso Sgarbi e Autonomia all'Odg di Camera e Senato**

Roma, 12 gen (Adnkronos) – I lavori del Giurì d'onore sul caso Conte-Meloni sono al centro dei lavori della Camera della prossima settimana. La Commissione speciale, istituita a Montecitorio dopo lo scambio di accuse sul Mes, sentirà la presidente del Consiglio venerdì prossimo, 19 gennaio, alle 12. Il turno del leader del M5s è invece stato fissato per il giorno prima, giovedì 18, al termine della seduta antimeridiana.

Alla Camera a tenere banco da qui a fine mese, calendario alla mano, sarà anche la discussione della mozione del M5s sulla "revoca della nomina" a sottosegretario alla Cultura di Vittorio Sgarbi, al centro delle cronache per la vicenda del quadro riportata dal 'Fatto quotidiano'. L'aula inizierà a discuterne lunedì 22, subito dopo l'intesa sui migranti tra Italia e Albania.

A Montecitorio si riprenderà però lunedì prossimo (15 dicembre) con la legge presentata dal ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida per l''Istituzione del premio di 'Maestro dell'arte della cucina italiana''. Il calendario prevede a seguire, martedì 16 gennaio, l'esame della Pdl sulla prescrizione e mercoledì 17 le comunicazioni del ministro Nordio sull'amministrazione della giustizia. E' invece slittato di una settimana, dal 17 al 24 gennaio, il premier time con Giorgia Meloni.

(Adnkronos) – A chiudere il mese dal 29 gennaio è stata invece inserita in calendario la discussione sulle mozioni sulla crisi in Medio oriente, tema che di certo non mancherà di scatenare discussioni politiche. Al Senato dalla prossima settimana la scena sarà presa tutta dal Ddl sull'Autonomia differenziata, all'esame dell'aula con votazioni dalla seduta di martedì dalle 16,30.

Sempre martedì è in calendario anche il Ddl sull'autonomia regionale, le modifiche al Titolo V della Costituzione. A seguire anche palazzo Madama ascolterà la relazione del ministro Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia (con voto di risoluzioni), in programma mercoledì 17 dalle 16. Dalla settimana seguente, in dettaglio da martedì 23 gennaio, all'esame dell'aula arriverà invece il Dl di proroga sulla cessione degli equipaggiamenti militari all'Ucraina.

A palazzo Madama tra l'altro occhi puntati anche sulla commissione Giustizia, che esamina il provvedimento 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare' di iniziativa governativa dei ministri Nordio e Crosetto.