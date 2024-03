'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', guarda la diretta del webinar promosso da Adnkronos

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla seco...

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) – Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla seconda stagione. La prima puntata andrà in onda venerdì 22 marzo alle 11, sui canali web e social del gruppo Adnkronos.

Condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, il webinar si concentrerà sul tema 'U=U: quali sono le sfide per le persone con Hiv con ridotte opzioni terapeutiche?'. Il riferimento è al principio di U=U, ovvero 'Undetectable equal Untrasmittable', una condizione clinica per cui le persone in terapia antiretrovirale in cui il virus non è riscontrabile non lo trasmettono.

A discuterne saranno: Antonella Castagna, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'università Vita-Salute San Raffaele, Istituto scientifico San Raffaele di Milano; Roberta Gagliardini, specialista in Malattie infettive dell'Irccs Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma; Massimiliano Fabbiani, professore associato di Malattie infettive presso l'Università degli Studi di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria senese.