Pasqua, le vacanze dei politici italiani: le mete scelte da Meloni, Schlein, Conte e Salvini

La pausa di Pasqua rappresenta, per la politica italiana, un momento di tregua solo apparente: tra spostamenti discreti, rientri nei luoghi d’origine e brevi viaggi all’estero, molti esponenti istituzionali sospendono temporaneamente l’attività pubblica. Dietro questa parentesi di relax si prepara però una ripresa intensa, con un’agenda parlamentare già ricca di appuntamenti e dossier rilevanti. Ecco tutti i dettagli sulle vacanze dei leader politici.

Pasqua tra pause istituzionali e movimenti discreti della politica: gli appuntamenti dopo le festività

La presidente Fininvest dovrebbe trascorrere le festività pasquali nella sua abitazione di Châteauneuf-de-Grasse, nell’area di Valbonne, a una trentina di chilometri da Nizza. In base a indiscrezioni provenienti da ambienti parlamentari di Forza Italia, l’appuntamento tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, inizialmente calendarizzato in settimana, non sarebbe stato cancellato ma semplicemente spostato a dopo le festività: il vicepremier è infatti atteso a Milano, nella residenza di corso Venezia, una volta rientrato dalla parentesi in Costa Azzurra successiva a Pasquetta. Il clima generale, intanto, riflette una temporanea sospensione dei ritmi più intensi: dopo una campagna referendaria condotta con grande energia su tutto il territorio nazionale, le istituzioni rallentano in vista della ripresa dei lavori parlamentari.

Il calendario politico resta comunque fitto. Nei giorni immediatamente successivi alla pausa sono previsti passaggi rilevanti in Aula, tra cui l’intervento di Guido Crosetto sulle basi militari e le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sull’azione di governo. In parallelo, l’esecutivo punta a superare alcune recenti tensioni interne e mediatiche, mentre le opposizioni si preparano a incalzare sui temi economici e sulla politica estera. In questo contesto, la Pasqua rappresenta anche una breve parentesi utile a ricompattare energie e attenzioni prima di settimane che si preannunciano particolarmente dense sul piano politico e istituzionale.

Pasqua, le vacanze dei politici italiani: le mete scelte da Meloni, Schlein, Conte e Salvini

Diverse figure di governo e opposizione scelgono infatti di trascorrere questi giorni privilegiando le proprie città d’origine o luoghi familiari. Tra questi, secondo Il Messaggero, Elisabetta Casellati si trattiene a Padova e Anna Maria Bernini a Bologna, mentre Matteo Piantedosi si ritira nella sua tenuta familiare nell’Avellinese dopo le recenti tensioni politiche e mediatiche. Anche la premier Meloni potrebbe concedersi una breve pausa a Roma in compagnia della figlia Ginevra, mentre Matteo Salvini opta per la Sardegna e Carlo Calenda rimane a Capalbio, dedicandosi alla lettura.

Sul versante dell’opposizione, esponenti del Partito Democratico come Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e Matteo Renzi trascorrono il periodo festivo con le famiglie, mentre Marco Sarracino sceglie il Portogallo e Licia Ronzulli una meta analoga all’estero. Altri parlamentari combinano riposo e attività personali: Massimiliano Romeo si trova in Versilia, Luigi Marattin a Roccaraso e Angelo Bonelli in Trentino, tra passeggiate e momenti in quota.

Non mancano infine scelte più originali o culturali, come quella di Arturo Scotto, impegnato in un viaggio in Armenia tra monasteri e visite storiche, né chi, come Federico Fornaro e Maurizio Gasparri, approfitta della pausa per attività editoriali, organizzative e politiche. Tra letture, spostamenti e impegni preparatori, la Pasqua diventa così un momento di equilibrio tra riposo e pianificazione, con uno sguardo già rivolto al ritorno in Parlamento e alle prossime sfide legislative.