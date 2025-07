Pasta, Lollobrigida: "Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse volley"

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Oggi coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del Volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di benessere e longevità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, del...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Oggi coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del Volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di benessere e longevità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione integrata Masaf, Ismea in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, che vede protagoniste le campionesse olimpiche della nazionale azzurra di volley, per la promozione della filiera della pasta italiana con lo slogan “La pasta, integratore di felicità”, campagna che è stata presentata a Roma presso il Circolo del tennis del Foro Italico alla quale hanno partecipato anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, e i principali gruppi industriali italiani della pasta.

"Il nostro obiettivo è proteggere e valorizzare il Made in Italy e sostenere le imprese. ll Governo ha il dovere di difendere e rafforzare ciò che rende unica l’Italia: qualità, identità e capacità di generare ricchezza attraverso ciò che sappiamo fare meglio. È quello che abbiamo ribadito oggi al tavolo riunito oggi e che ha visto la partecipazione di tutta la rappresentanza del mondo della produzione di pasta italiana. Siamo i produttori della massima qualità mondiale e di questo elemento di benessere”. Alla conferenza hanno preso parte anche il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, i presidente di Union Food Paolo Barilla, le tre testimonial azzurre Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova e Anna Gray.