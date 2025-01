Un’uscita inaspettata

Durante la puntata di Domenica In del 12 gennaio, un episodio inaspettato ha colto di sorpresa sia il pubblico che la conduttrice Mara Venier. L’attore premio Oscar Toni Servillo, atteso in studio per promuovere il suo nuovo film “L’abbaglio”, ha abbandonato il programma prima di poter intervenire. La situazione si è rivelata complicata a causa di un malinteso sugli orari, che ha portato a un ritardo significativo nella scaletta della trasmissione.

Il malinteso sugli orari

Servillo avrebbe dovuto condividere il palco con il duo comico Ficarra e Picone, ma la trasmissione ha preso una piega diversa. Mara Venier ha iniziato la puntata con l’oroscopo di Paolo Fox e altre interviste, allungando il tempo dedicato a segmenti che non prevedevano la presenza dell’attore. Ficarra e Picone, entrati in studio, hanno spiegato che Servillo si era trovato costretto a lasciare a causa di un impegno imminente, sottolineando che l’attore era con loro fino a pochi minuti prima. “Ci sono state incomprensioni di orario”, ha dichiarato Ficarra, chiarendo che Servillo non poteva rimanere oltre le 15.45, orario in cui era previsto il suo spettacolo al teatro Argentina di Roma.

La telefonata riparatrice

Consapevole del pasticcio, Mara Venier ha cercato di rimediare alla situazione contattando Servillo in diretta. “Ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia”, ha affermato la conduttrice, visibilmente preoccupata per la reazione dell’attore. Servillo, con tono conciliatorio, ha risposto: “Non fa niente. A me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione”. Questo scambio ha dimostrato la professionalità di entrambi, che hanno saputo gestire un momento potenzialmente imbarazzante con grande classe.

Le reazioni del pubblico

Il pubblico a casa ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione, divertito e al contempo dispiaciuto per l’accaduto. Mara Venier, nota per il suo affetto verso gli ospiti, ha ribadito il suo amore per Servillo, sperando che il malinteso non avesse compromesso il loro rapporto. La conduttrice ha espresso il desiderio di rivedere l’attore in una futura puntata, sottolineando l’importanza della comunicazione nel mondo dello spettacolo.