Paura in Texas, giraffa solleva una bambina durante il safari

Attimi di paura durante un safari in Texas, dove una giraffa ha sollevato una bambina prendendola per la maglietta.

Momenti di grande paura durante un safari in Texas. Una giraffa ha afferrato una bambina di due anni dalla maglia e l’ha sollevata in aria.

Una giraffa ha afferrato una bambina di due anni dalla maglia, mentre era a bordo di un pickup, e l’ha sollevata in aria per alcuni secondi. L’incidente si è verificato al Fossil Rio Wildlife Center di Glen Rose. Secondo quanto riportato dai media, la piccola era sul retro del pickup con il papà quando la giraffa si è avvicinata al veicolo. La bambina e la madre hanno iniziato a dare da mangiare all’animale, quando improvvisamente ha preso la maglia della bambina e l’ha sollevata in aria.

“Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe, e mi sono voltato per guardare fuori dal finestrino. Improvvisamente ho visto la giraffa che si è avvicinata, l’ha afferrata, e non l’ho più vista” ha raccontato il padre della bambina.

La bambina non è rimasta ferita

Per fortuna la storia è finita bene. La giraffa ha lasciato subito andare la bambina, che è caduta tra le braccia della sua mamma. La piccola non è rimasta ferita, ma ha avuto un incontro ravvicinato con l’animale che sicuramente ricorderà. Il padre le ha comprato una giraffa giocattolo nel negozio di souvenir per ricordare questa esperienza.