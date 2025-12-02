Pd: al lavoro per assemblea nazionale il 14 dicembre**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - La data non è ancora ufficiale ma fonti dem fanno sapere che si sta lavorando per tenere il 14 dicembre l'assemblea nazionale del Pd. La riunione del parlamentino dem chiuderà l'anno delle tornate regionali per aprire quello che porterà alle ...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – La data non è ancora ufficiale ma fonti dem fanno sapere che si sta lavorando per tenere il 14 dicembre l'assemblea nazionale del Pd. La riunione del parlamentino dem chiuderà l'anno delle tornate regionali per aprire quello che porterà alle politiche del 2027. Ed Elly Schlein dovrebbe tracciare il percorso dei prossimi mesi.

Innanzitutto sulla costruzione della proposta programmatica in vista delle elezioni. Un percorso, ha detto domenica a Montepulciano, che la segretaria vuole aperto e che veda il coinvolgimento degli iscritti.

Il voto sulla relazione sarà anche l'occasione per misurare i pesi all'interno del Pd con una maggioranza, quella di Franceschini-Orlando-Speranza, che si è già allargata ai neo ulivisti, ex-lettiani come Anna Ascani e Marco Meloni, e ad altre personalità come Gianni Cuperlo, Debora Serracchiani, Dario Nardella. E che potrebbe rafforzarsi ulteriormente con l'area che fa riferimento a Stefano Bonaccini.

Resta sullo sfondo l'ipotesi congresso anticipato e ieri ne ha parlato proprio Bonaccini sconsigliando la prospettiva: "Schlein è già forte di suo, ora la priorità è il programma". L'assemblea, se sarà confermata la data del 14 dicembre, sarà in contemporanea con la chiusura della festa di Atreju e l'intervento di Giorgia Meloni. Saltato il faccia a faccia alla festa di Fdi, sarà comunque l'occasione di un confronto a distanza tra la premier e la segretaria del Pd.