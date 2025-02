Pd: Circoli e federazioni estere a Congresso, oltre 2.400 gli iscritti

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Il Partito Democratico si conferma essere non soltanto la più importante forza politica italiana tra i connazionali che vivono, lavorano e studiano nei cinque continenti ma anche l’unica realmente radicata sui territori e nella quale è la base dei...

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "Il Partito Democratico si conferma essere non soltanto la più importante forza politica italiana tra i connazionali che vivono, lavorano e studiano nei cinque continenti ma anche l’unica realmente radicata sui territori e nella quale è la base dei propri militanti a determinare le proprie scelte". Lo dichiara Luciano Vecchi, responsabile per gli italiani nel mondo del Pd, all’indomani della conclusione della campagna congressuale dei circoli e delle federazioni del Partito democratico all’estero.

"Dare piena cittadinanza politica agli italiani all’estero, con una grande partecipazione di giovani emigrati e di rappresentanti delle seconde e terze generazioni, si è confermata essere la caratteristica del Partito Democratico, unica tra tutti i partiti italiani", aggiunge Vecchi.

"Hanno partecipato alla elezione dei propri organismi dirigenti, per il quadriennio 2024-2028, 10 delle 12 federazioni e 54 dei 103 circoli del PD nel Mondo, con l'adesione di oltre 2.400 iscritti al PD. Le restanti organizzazioni, non ancora in scadenza, effettueranno i loro congressi nei prossimi dodici mesi”, spiega Vecchi.

(Adnkronos) – "Dare forza e dignità alle giuste e legittime rivendicazioni all’emigrazione italiana – aggiunge il responsabile dem – e cercare di conquistare un ruolo attivo per il futuro dell’Italia agli oltre sei milioni di connazionali, e agli oltre sessanta milioni di italo discendenti, è stato l’elemento caratterizzante di una campagna di ascolto, discussione e decisione che rappresenta una esperienza unica a livello globale. A fronte di una dissennata politica del governo della destra italiana che ha ristretto, in questi anni, spazi di partecipazione e sostegno alle Comunità italiane, il Partito Democratico intende promuovere il protagonismo dell’emigrazione italiana".

Sono stati eletti, in un processo caratterizzato da una grande volontà di unità e apertura, come segretari delle Federazioni del PD all’estero: Argentina: Daniel Antenucci, docente universitario; Australia: Giuseppe Ardica, operatore previdenza sociale; Belgio: Teresa Iurilli, funzionaria europea; Brasile: Salvatore Milanese, imprenditore; Canada: Joseph Cafiso, docente e animatore culturale; Germania: Viviana Vacante, economista e sociologa; Iberia (Spagna e Portogallo): Massimo Maoret, docente universitario; Regno Unito: Lorenzo Ammirati, ricercatore sociale; Stati Uniti: Riccardo Gottardi, professore di bioingegneria; Svizzera: Dario Natale, esperto di previdenza internazionale.